Смольный потратит 83 млн рублей на оповещение граждан об опасности

Городской мониторинговый центр (СПб ГКУ «ГМЦ», находится в ведении комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга) объявил аукцион на прием, обработку и передачу сообщений через систему централизованного оповещения населения. Контракт предполагает такое оповещение в мирное и военное время. Начальная цена — 83,3 млн рублей, следует из документации на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику власти Петербурга готовы заплатить за телематические услуги на протяжении 2023-2025 годов. Согласно техзаданию, оповещение граждан об опасности должно происходить с помощью комплексов технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (КТС РАСЦО), то есть, по сути, через громкоговорители. Сами данные и экстренную информацию об опасностях исполнитель принимает от управляющего комплекса центральной станции оповещения и воспроизводит на местах. Режим оказания услуг: непрерывно, круглосуточно, семь дней в неделю, в том числе в военное время.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный готов потратить 172 млн руб. на рекламную кампанию по продвижению службы по контракту. Планируется, что объявления появятся в здравоохранительных учреждениях, транспорте и жилых домах.

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