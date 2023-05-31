Около 30 новых пешеходных переходов обустроено в Петербурге

В 10 районах Санкт-Петербурга по 27 адресам обустроены безопасные нерегулируемые пешеходные переходы. Это почти половина из запланированных на 2023 год работ, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В настоящий момент работы полностью завершены в Выборгском, Приморском, Красносельском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах.

В общей сложности в адресную программу этого года вошли 65 адресов. Завершить все работы в рамках программы планируется к октябрю.

Всего в Петербурге сейчас 9 703 пешеходных перехода 4 653 — регулируемых, 5 050 — нерегулируемых. В 2022 году их было обустроено 32.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на улицах Петербурга начали появляться новые знаки: «Без наушников. Без телефона. Без капюшона». Соответствующий пилотный проект стартовал в городе в преддверии летних каникул.

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