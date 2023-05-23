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На пешеходных переходах Петербурга появились новые дорожные знаки

В Петербурге на нерегулируемых пешеходных переходах начали появляться новые знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона». Соответствующий пилотный проект стартовал в городе в преддверии летних каникул, сообщили 23 мая в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

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Новые дорожные знаки новые знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона» на улицах Санкт-Петербурга

Новые дорожные знаки новые знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона» на улицах Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Новые дорожные знаки новые знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона» на улицах Санкт-Петербурга

Новые дорожные знаки новые знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона» на улицах Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

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Новые дорожные знаки новые знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона» на улицах Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Новые дорожные знаки новые знаки «Без наушников. Без телефона. Без капюшона» на улицах Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

По словам чиновников, новые знаки напомнят пешеходам о необходимости при переходе улично-дорожной сети сфокусировать свое внимание на дороге и движущемся по ней транспорту.

Первые такие таблички были сегодня установлены на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Всего в рамках пилотного проекта планируется оборудовать 10 пешеходных переходов.

Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу масштабные поправки к правилам дорожного движения. В ПДД ввели регулирование движения электросамокатов, появились новые дорожные знаки, зеленая, красная и синяя разметка. Также в новых правилах прописан запрет на стоянку легковых машин на островках безопасности и стоянку автобусов в жилых зонах. Подробнее о нововведениях — в материале «Ъ».

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