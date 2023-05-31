Пострадавшим жителям дома от взрыва газа в Новосибирске выплачены 363 млн рублей

Жителям дома, разрушенного из-за взрыва бытового газа в Новосибирске в феврале этого года, выплачены 363 млн руб. Суммы выплат приводит телеграм-канал «Коалиция Новосибирск-2020» со ссылкой на начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александра Веселкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

В начале мая администрация Новосибирска сообщала, что выплатила компенсацию 47 из 53 владельцев квартир в доме на Линейной. Всего в доме проживал 161 человек. На переселение жильцов из регионального бюджета было выделено 335,5 млн руб.

Взрыв газа в новосибирской пятиэтажке произошел 9 февраля. В результате инцидента частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек, включая ребенка. Эксперты признали дом аварийным и не подлежащим восстановлению. По факту происшествия областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования были задержаны 45-летняя и 25-летний жители соседней Омской области. Выяснилось, что перед ЧП, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис», они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной.

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Лолита Белова