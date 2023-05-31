Виталия Бережного, осужденного за убийство тюменской школьницы, перевели в «Бутырку»

Виталия Бережного, осужденного за изнасилование и убийство восьмилетней девочки из Тюмени, перевели в московское СИЗО №2 «Бутырка». Об этом пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на адвоката Александра Почуева. При этом, по словам защитника УФСИН якобы препятствует его доступу к Виталю Бережному и не дает проводить личные встречи в рамках уголовного дела.

«Его перевели в другой следственный изолятор, где не все сокамерники могут с пониманием отнестись приговору, который ему вынес суд. Чтобы убедиться в том, что с ним все в порядке я собирался с ним встретиться, однако УФСИН незаконно препятствует этому на основании того факта, что я, якобы, более не являюсь защитником»,— отметил господин Почуев.

Напомним, приговор Виталию Бережному огласили 26 мая. Мосгорсуд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил его к пожизненному заключению. Мужчина обвинялся в похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (ч.2 ст.126, ч.4 ст.131, ч.4 ст.132, ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, 30 июня 2021 года мужчина встретил девочку в подъезде жилого дома на ул. Судостроителей. Обманом он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру, где и совершил убийство. Тело девочки Бережной, как считает следствие, герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года спрятал коробку с телом на берегу озера Оброчное. Погибшую нашли 19 августа. 25 августа сотрудники полиции задержали Виталия Бережного. Силовики сообщали, что на допросе он признался, что, в день исчезновения ребенка находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Впоследствии он заявлял, что оговорил себя под пытками

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