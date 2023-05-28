Власти Кубани сообщили, что ночью несколько неустановленных дронов пытались атаковать Ильский НПЗ

Около двух часов ночи в воскресенье, 28 мая, несколько неустановленных беспилотных аппаратов совершили попытку приблизиться к территории ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ им. А. А. Шамара) в Северском районе Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Все беспилотники были нейтрализованы, пострадавших нет, говорится в сообщении.

«Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода»,— отмечают в оперштабе региона.

4 и 5 мая на территории Ильского НПЗ произошли возгорания. СМИ сообщили об атаках беспилотников на объект. Огонь охватил резервуары с нефтепродуктами, площадь возгорания составила 400 кв. м. В результате происшествий была повреждена одна из установок объекта.

Тат Гаспарян

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