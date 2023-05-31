Белгородская тероборона обучится на базе воинских частей Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что группа территориальной обороны из ста человек отправится на обучение на базе воинских частей Минобороны России. Обучение будет проходить как в Белгородской области, так и в других регионах.

«Обсудили предложения по продолжению боевого сплачивания на базе воинских частей Минобороны РФ. Это обучение проходит как на территории области, так и на территории других регионов. Очередная группа из 100 человек отправится туда в ближайшее время»,— написал господин Гладков в Telegram. Решение было принято на встрече с командиром полка и командирами батальонов самообороны.

Как рассказал Вячеслав Гладков, теороборону Белгородской области обеспечивают формой, касками, бронежилетами и необходимым оборудованием: металлоискателями, коптерами, биноклями, аптечками.

30 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с критикой организации обучения бойцов теробороны в Белгородской области. По его словам, один из бойцов ЧВК «Вагнер» видел обучение членов теробороны. Он заявил, что там «нет никакой дисциплины, обучение проводится три часа в день, и столько дней, сколько кто пришел».

Анастасия Ларина