Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний (за I квартал 2023 года)

|
|Название
|Выручка от услуг ДУ (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Расходы на персонал (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль/убыток (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|«Альфа-Капитал»
|2159,8
|-11,6
|347,3
|-48,8
|579,8
|12,2
|«Первая»
|1788,2
|4,3
|652,9
|58,0
|324,8
|-54,3
|«Монетный двор Траст»
|811,5
|0,0
|3,8
|-1,7
|651,9
|1,5
|«ВИМ Инвестиции»
|809,2
|-29,2
|420,4
|22,5
|239,4
|-65,8
|УК ФГ БКС
|686,1
|73,0
|137,1
|5,4
|467,4
|270,0
|«Агана»
|616,2
|1826,0
|23,6
|0,0
|472,0
|6396,0
|«ААА Управление капиталом»
|603,3
|4,8
|331,4
|3,0
|217,9
|-8,0
|«Атон-Менеджмент»
|402,8
|78,6
|297,4
|193,5
|12,2
|—
|«Трансфингруп»
|336,6
|11,9
|45,3
|-19,5
|202,4
|19,8
|«Открытие»
|334,8
|-4,6
|60,7
|31,2
|106,7
|231,0
|«Бизнес и инвестиции»
|297,0
|974,7
|15,9
|1,3
|246,8
|817,0
|Группа УК «Регион»
|284,5
|60,1
|80,7
|1,6
|177,0
|72,4
|«Ингосстрах-Инвестиции»
|280,5
|167,9
|176,5
|-3,2
|38,7
|—
|«Лидер»
|266,4
|4236,1
|294,0
|14,4
|110,2
|—
|Группа компаний «Апрель Капитал»
|248,6
|10,3
|68,2
|-3,3
|160,6
|72,7
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|242,3
|-1,7
|80,5
|-2,1
|103,9
|24,4
|«Современные фонды недвижимости»
|230,4
|336,7
|189,2
|90,6
|-55,4
|-46,1
|«Промсвязь»
|215,2
|-4,8
|130,7
|74,9
|48,5
|-56,3
|«Меркури Кэпитал Траст»
|210,2
|102,5
|94,7
|-4,7
|79,5
|—
|«Дом.РФ Управление активами»
|208,2
|6,8
|94,1
|0,5
|75,1
|26,9