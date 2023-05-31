Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний (за I квартал 2023 года)

Название Выручка от услуг ДУ (млн руб.) Изм. за год (%) Расходы на персонал (млн руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль/убыток (млн руб.) Изм. за год (%) «Альфа-Капитал» 2159,8 -11,6 347,3 -48,8 579,8 12,2 «Первая» 1788,2 4,3 652,9 58,0 324,8 -54,3 «Монетный двор Траст» 811,5 0,0 3,8 -1,7 651,9 1,5 «ВИМ Инвестиции» 809,2 -29,2 420,4 22,5 239,4 -65,8 УК ФГ БКС 686,1 73,0 137,1 5,4 467,4 270,0 «Агана» 616,2 1826,0 23,6 0,0 472,0 6396,0 «ААА Управление капиталом» 603,3 4,8 331,4 3,0 217,9 -8,0 «Атон-Менеджмент» 402,8 78,6 297,4 193,5 12,2 — «Трансфингруп» 336,6 11,9 45,3 -19,5 202,4 19,8 «Открытие» 334,8 -4,6 60,7 31,2 106,7 231,0 «Бизнес и инвестиции» 297,0 974,7 15,9 1,3 246,8 817,0 Группа УК «Регион» 284,5 60,1 80,7 1,6 177,0 72,4 «Ингосстрах-Инвестиции» 280,5 167,9 176,5 -3,2 38,7 — «Лидер» 266,4 4236,1 294,0 14,4 110,2 — Группа компаний «Апрель Капитал» 248,6 10,3 68,2 -3,3 160,6 72,7 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 242,3 -1,7 80,5 -2,1 103,9 24,4 «Современные фонды недвижимости» 230,4 336,7 189,2 90,6 -55,4 -46,1 «Промсвязь» 215,2 -4,8 130,7 74,9 48,5 -56,3 «Меркури Кэпитал Траст» 210,2 102,5 94,7 -4,7 79,5 — «Дом.РФ Управление активами» 208,2 6,8 94,1 0,5 75,1 26,9