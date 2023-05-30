Первый круг Roland Garros

Мужчины. Томми Пол (США, 16)—Доминик Штрикер (Швейцария) 6:3, 6:2, 6:4. Каспер Рууд (Норвегия, 4)—Элиас Имер (Швеция) 6:4, 6:3, 6:2. Александр Зверев (Германия, 22)—Ллойд Харрис (ЮАР) 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1. Тиагу Зейбот Вилд (Бразилия)—Даниил Медведев (Россия, 2) 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Хольгер Руне (Дания, 6)—Кристофер Юбэнкс (США) 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:2. Тейлор Фриц (США, 9)—Майкл Ммо (США) 6:2, 6:1, 6:1.
Женщины. Мирра Андреева (Россия)—Элисон Риске-Амритрадж (США) 6:2, 6:1. Унс Джабир (Тунис, 7)—Луция Бронцетти (Италия) 6:4, 6:1. Коко Гауфф (США, 6)—Ребека Масарова (Испания) 3:6, 6:1, 6:2. Леся Цуренко (Украина)—Барбора Крейчикова (Чехия, 13) 6:2, 6:4. Елена Рыбакина (Казахстан, 4)—Бренда Фругвиртова (Чехия) 6:4, 6:2. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Кристина Букса (Испания) 6:4, 6:0.