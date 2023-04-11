Тишину некому блюсти

Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Основному закону страны нормы КоАП Москвы, которые определяют должностных лиц, уполномоченных возбуждать дела о нарушении тишины, говорится в опубликованном в понедельник решении суда. Согласно кодексу, это могут делать полицейские, но только при наличии соответствующего соглашения между столичными властями и Министерством внутренних дел. А так как его нет в Москве уже более восьми лет, невозможно добиться штрафа для нарушителя спокойствия, если им является гражданин, а не организация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наказать нарушителей тишины в Москве невозможно из-за отсутствия соглашения городских властей с МВД, признал Конституционный суд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Наказать нарушителей тишины в Москве невозможно из-за отсутствия соглашения городских властей с МВД, признал Конституционный суд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба москвича Павла Лакина, который два с половиной года назад заявил в полицию на своих соседей: он жаловался на громкую музыку, нецензурную брань и крики. Однако полицейские отказались привлечь нарушителей спокойствия к ответственности: признаков хулиганства в действиях соседей они не усмотрели, а возбуждение дел о нарушении тишины и покоя (ст. 3.13 КоАП Москвы) не входит в их полномочия, так как это норма, установленная региональным законодательством, а правоохранители следят только за соблюдением федерального. Тогда господин Лакин обратился в прокуратуру. Ведь прокурор в процессе надзора вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, рассуждал он. Но прокуроры процессуальное решение принимать тоже не стали, а заявление переслали обратно в полицию. В свою очередь, суды признали такие действия законными, разъяснив: прокуратура в порядке надзора вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, однако такой надзор не осуществляется в отношении физлиц. Заявитель с таким подходом не согласился: по его мнению, это нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, а также еще несколько положений Основного закона страны.

КС подтвердил, что любое обращение гражданина может являться основанием для осуществления надзора и возбуждения прокурором дела. Но это его право, а не обязанность, отмечается в решении суда. Полная же подмена прокурором уполномоченных органов не согласовывалась бы с целями и задачами прокурорского надзора, поэтому оспариваемые нормы закона о прокуратуре не противоречат Конституции. В то же время, обнаружил КС, из-за отсутствия соглашения между московскими властями и полицией в столице на протяжении последних восьми лет (с 2014 года) отсутствует возможность возбуждения дел по статье КоАП о нарушении тишины. Это подрывает законные ожидания общества относительно того, что меры административной ответственности будут надлежащим образом применяться, и порождает сомнения в действенности конституционного правопорядка, отметил КС. Он признал недействующей норму столичного КоАП, относящую составление соответствующих протоколов к полномочиям полиции в случае наличия договора между МВД и московскими властями. Фактически эта норма в течение длительного времени не определяет должностных лиц, уполномоченных возбуждать дела о нарушении тишины, считает КС. Столичным законодателям (а также другим регионам, где существуют аналогичные проблемы) следует внести в местное законодательство необходимые поправки. А до этого следить за тишиной уполномочены объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Пересмотр судебных решений, вынесенных по делу, не приведет к восстановлению прав заявителя, поэтому ему предоставляется право на компенсацию, указал КС.

Павел Лакин сказал “Ъ”, что не удовлетворен таким решением суда, ведь он оспаривал прежде всего закон о прокуратуре, который, как показала практика, оставляет надзорному органу право на бездействие. Но КС этот пробел никак не устранил, а только предписал столичному законодателю пересмотреть нормы столичного КоАП. Заявитель сомневается в том, что ОАТИ справятся с возложенными на них обязанностями по защите тишины, как это предписано судом: они даже не работают в ночное время, когда шум становится нарушением, напоминает он. Также ему непонятно, на какую компенсацию можно в данном случае рассчитывать,— скорее всего, это означало бы еще один затяжной судебный процесс, отмечает Павел Лакин.

“Ъ” обратился с запросом в правительство Москвы.

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников вспоминает, что проблемы с исполнением закона о нарушении тишины начались после реформы МВД: тогда милиция превратилась в полицию и появилась норма о том, что органы внутренних дел администрируют только федеральное законодательство. Это не значит, что они перестали ездить по вызовам, просто они потеряли право составлять протоколы на нарушителей местного закона, объясняет депутат. Теперь они могут только составить рапорт и передать его в административные комиссии, которые рассматривают материалы, это долгая и не очень эффективная процедура, причем в таком положении оказалась не только Москва, но и другие регионы. Именно поэтому в столице инициировали процесс заключения соглашений о сотрудничестве между регионами и МВД. Процесс шел с трудом, но недавно все-таки сдвинулся с мертвой точки, знает господин Семенников: в столичный КоАП в прошлом году внесли соответствующие поправки, а сам договор, по данным ГУ МВД по Москве, находится в высокой степени готовности. «Мы рассчитываем, что он вот-вот будет подписан и администрировать нарушения все-таки будет полиция»,— говорит депутат.

По его мнению, КС совершенно прав, что обратил внимание на проблему, но административные комиссии все равно не смогут ее решить: только у полиции есть право на доступ в жилища. И в любом случае это работа для специально обученных и застрахованных людей, объясняет парламентарий. Также решением проблемы стало бы появление нормы о тишине в федеральном законодательстве, но это уже вне компетенции столичных властей, добавляет Александр Семенников.

Анастасия Корня