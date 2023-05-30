Гибридный кроссовер Skywell HT-i будет стоить от 3,9 млн рублей

Компания Skywell назвала стоимость гибридного кроссовера HT-i на российском рынке. Продажи новинки начнутся летом 2023 года.

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Фото: Skywell Skywell HT-i

Фото: Skywell

Подключаемый гибрид оснащен атмосферным 103-сильным бензиновым 1,5-литровым двигателем со 177-сильным электромотором. Новинка получит литий-ионную батарею емкостью 21,7 кВт•ч в комплектациях Comfort и Premium и увеличенной емкостью 32,8 кВт•ч в комплектации Luxury, что позволит проезжать на электротяге до 81 км и до 145 км соответственно.

Заявлено, что при полностью заправленном баке и заряженной батарее запас хода составит более 1,2 тыс км. Оснащение новинки включает в себя мультимедиа с 12,8-дюймовым экраном, панорамную крышу, климат-контроль, круиз-контроль, систему мониторинга состояния водителя, систему распознаванием дорожных знаков, систему удержания полосы, лазерные фары, аудиосистему Skyworth Movie System и другое оборудование.

В России Skywell HT-i будет доступен в трех комплектациях — Comfort (от 3,9 млн руб.), Premium (от 4,4 млн руб.) и Luxury (от 4,7 млн руб.).

Максим Вершинин

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