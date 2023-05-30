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Коммерсантъ FM
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Глава разведки Великобритании Берд назвал Россию самой большой угрозой королевству до 2030 года

Глава военной разведки Великобритании Эдриан Берд считает, что Россия будет представлять наибольшую угрозу для его страны до 2030 года. Также к числу серьезных угроз для Соединенного королевства он отнес повышение активности Китая, природные и климатические изменения и «глобальные угрозы в сфере здравоохранения».

«Россия останется самой большой угрозой для основной части Великобритании (UK mainland — обычно так называют Англию, Уэльс и Шотландию.— "Ъ") до 2030 года, также безопасность Европы неотделима от безопасности всего мира вне зависимости от источника угрозы, будь то деятельность другого государства, изменение климата или озабоченности в сфере глобального здравоохранения»,— сообщил господин Берд в ходе выступления в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (цитата по сайту правительства Великобритании).

Глава британской военной разведки добавил, что для Лондона важно реагировать на «исходящие от Китая вызовы». По словам господина Берда, КНР «неизбежно будет конкурировать» с Великобританией в целом ряде ключевых сфер. В частности, как пояснил руководитель ведомства, военные и разведывательные возможности Китая, а также его возможности в киберпространстве представляют «все большую опасность».

27 мая Россию в качестве главной угрозы для Великобритании назвал в интервью The Telegraph начальник штаба британских ВВС маршал Майк Вигстон. По его словам, российские военно-воздушные силы, надводный флот и подлодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО, западные страны «должны сосредоточить на этом свое внимание». По мнению маршала, если Россия потерпит поражение в вооруженном конфликте Москвы и Киева, угроза с ее стороны «будет длиться годами» даже в случае смены власти в стране.

Александр Кислов

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