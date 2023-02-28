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Коммерсантъ FM
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Долгосрочные займы осваивают онлайн

Но новые технологии могут привести к росту просрочки

Микрофинансисты заметно нарастили в 2022 году долю среднесрочных займов, выданных онлайн. Однако новые регуляторные нормы могут тормозить ее рост. Кроме того, не все компании готовы развивать скоринг и выдавать в условиях кризиса более длинные займы, хотя они и предполагают большую гибкость и комфорт для клиента. При этом участники рынка считают, что, несмотря на все технологические решения, доля невозвратов в онлайне будет выше.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам 2022 года резко выросла доля среднесрочных займов (Installment, IL), выданных онлайн, в общем объеме займов и достигла 20%. Это на 5 п. п. больше, чем в начале прошлого года. Такие данные следуют из опубликованного в понедельник, 27 февраля, Банком России обзора рынка микрофинансирования. Общий объем выданных онлайн IL-займов составил 72,6 млрд руб. В результате среднесрочные займы онлайн почти сравнялись по занимаемой доле рынка с более развитым сегментом онлайн—«займов до зарплаты» (PDL). На их долю по итогам прошлого года пришлось 22,3% выдач (против 18,3% на начало 2022 года).

По данным ЦБ, общий портфель займов МФО на 31 декабря 2022 года достиг 365 млрд руб. При этом портфель онлайн-займов в 2022 году вырос в 1,5 раза. В четвертом квартале 82% договоров по всем типам займов было выдано онлайн, что почти на 10 п. п. больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Как отмечает ЦБ, на конец 2022 года около 80% онлайн-портфеля рынка приходилось на 25 компаний.

«Научившись контролировать качество PDL-займов, выданных в онлайне, в условиях нестабильной экономической ситуации в 2020 году, для МФО не составило трудностей наработать аналогичную экспертизу в выдаче и управлении их качеством займов в другом сегменте — installment»,— поясняет председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Однако прогнозировать рост онлайн-выдач среднесрочных займов пока затруднительно. «В 2023 году на выдачи будет влиять совокупность нескольких факторов: макропруденциальные лимиты (МПЛ), снижение максимальной процентной ставки и суммы переплаты будут толкать выдачи в сторону более длинных сроков. Одновременно с этим экономическая ситуация будет толкать выдачи в сторону сокращения сроков»,— предостерегает господин Мехтиев (см. “Ъ” от 8 февраля). Новые регуляторные правила могут сократить долю IL-займов на рынке. Это произойдет как за счет снижения одобренных лимитов по закредитованным заемщикам, так и снижения уровня одобрения займов с большими чеками в целом, отмечает директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий.

Впрочем, часть участников рынка настроена оптимистично. Введение МПЛ с начала 2023 года, возможно, будет способствовать дальнейшему росту доли IL в структуре выдачи, поскольку эта категория имеет больше гибкости в управлении показателем предельной долговой нагрузки (ПДН), считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. При этом подавляющее большинство МФО выдают такой продукт с более длинным сроком и высоким средним чеком только проверенным клиентам, подчеркивает он. «Крупные игроки, способные инвестировать существенные средства в источники данных и скоринговые технологии, могут эффективно оценивать и прогнозировать платежеспособность заемщиков в онлайне, что исключает повышенные риски»,— указывает гендиректор Moneyman Сергей Весовщук.

Новые продукты (как по структуре, так и по каналам выдачи) всегда имеют вначале право на более высокий уровень просроченной задолженности, отмечают участники рынка. По данным Банка России, на конец года просрочка на рынке микрозаймов составляла 34,5%. «Исторически офлайн-выдачи имеют чуть лучшую собираемость в сравнении с онлайном. Но эта разница всегда была несущественной и, вероятнее всего, покрывается снижением издержек при работе в онлайне»,— отмечает главный аналитик УК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. Сложность в том, что при работе со среднесрочными займами надо прогнозировать финансовое состояние заемщика на больший срок, на квартал или полгода. В текущих экономических условиях это может быть непросто, опасается гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Полина Трифонова

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