В Лабинском районе откачали воду из дворов и домов, затопленных во время ливня

В Лабинском районе завершили откачку воды, зашедшей во дворы и домовладения во время продолжительных дождей. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В настоящее время на месте работают комиссии по оценке ущерба. Специалисты выявили факты подтопления 630 дворов и 327 домов.

В Курганинске районе подтопленными остаются 10 дворов. Откачка воды продолжается. Оценочные комиссии выявили факты подтопления 1220 дворов и 142 домов в Курганинском районе.

Обильные дожди прошли на Кубани в период с 26 по 27 мая. В ГУ МЧС России сообщили о подтоплении 247 приусадебных участков и 245 домов в Лабинском, Кущевском, Новокубанском и Курганинском муниципалитетах.

Анастасия Донскова

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