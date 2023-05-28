На Кубани за два дня подтопило 245 жилых домов и 247 приусадебных участков

На территории Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов в результате ливней 26–27 мая произошли подтопления 247 приусадебных участков, в том числе в 245 домов заходила вода, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«На данный момент остаются подтопленными в Курганинске 43 приусадебных участков. Подтопленных домовладений нет. В Лабинске работы по откачке воды завершены в 23:45 27 мая»,— говорится в сводке ведомства.

Организована работа 27 оценочных комиссий. По данным на утро 28 мая, специалисты составили 245 актов о подтоплении домов, работа продолжается.

Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на Кубани продлено до конца мая. Сильные и очень сильные дожди могут привести к выходу рек из берегов на юго-востоке Кубани. В зоне возможного подтопления находятся восемь районов: Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Новокубанский, Кавказский, Гулькевичский, Курганинский, Усть-Лабинский.

Наталья Решетняк

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