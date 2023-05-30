В Тамбовской области перевыполнили план по севу яровых

Аграрии Тамбовской области засеяли яровыми 1,43 млн га пашни — больше, чем планировалось (1,42 млн). Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Больше плана посеяно проса, овса, рапса, сои, горчицы. Кроме того, дополнительные площади были отведены на горох (на 22% больше плана — высажен на площади 59,5 тыс. га) и сахарную свеклу (на 7% — на 105 тыс. га). Перераспределение структуры посевных площадей связано в том числе с востребованностью культур у переработчиков.

Сейчас растениеводы Тамбовской области завершают последние посевные работы на зерновых, картофельных и овощных полях. Продолжается обработка посевов средствами защиты от вредителей и сорняков.

Олег Мухин

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