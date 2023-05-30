Под влиянием геополитики во вторник индекс Мосбиржи упал на 1,1%, индекс РТС — на 1,4%. На рынке, помимо прочего, доминируют различные корпоративные темы, в основном речь идет о дивидендах и прогнозах по прибыли компаний. В частности, «Роснефть» заявила, что дивиденды по итогам 2022 года выплатит акционерам дивиденды в размере 17,97 руб. При этом бумаги упали по рынку на 1%. Что инвесторам делать с акциями «Роснефти»? Какие есть перспективы и на какие дивиденды в будущем рассчитывать? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом управляющей компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Много это или мало — 17,97 руб. от «Роснефти»? И на что инвесторам можно рассчитывать в дальнейшем?

— Мы видим, что многие компании вообще отказываются от дивидендов. Это связано не только с их финансовыми показателями, но и с неопределенностью относительного будущего, поэтому они предпочитают сидеть в кэше. «Роснефть», наоборот, выполняет свою дивидендную политику, а она достаточно прогрессивная. Они платят 50% чистой прибыли в качестве дивидендов. Соответствующие выплаты за первую половину прошлого года составили, по-моему, около 20 руб. на акцию, сейчас еще порядка 18 руб. То есть около 38 руб., я так понимаю, за весь год.

Но на фоне того скандала, который случился с «Газпромом», который вообще не заплатил дивиденды по итогам второго полугодия 2022-го, «Роснефть» выглядит как та компания, которая во всяком случае выполняет свою дивидендную политику. Поэтому это достаточно разумные дивиденды. И главное, что за весь период СВО компания все время их платила, каждый раз. Поэтому стабильность дивидендной политики — это в плюс «Роснефти».

Что касается перспектив текущего года, я надеюсь, что дивиденды будут не меньше, чем за 2022-й. Мы видим, что есть определенное ценовое давление — стоимость нефти сейчас ниже, чем в прошлом году. Кроме того, есть дисконт на Urals по отношению к Brent, который, правда, сокращается. Но плюсом «Роснефти» является то, что эта компания продает существенную часть экспорта по трубе в Китай, и цена этой нефти выше, чем котировки Urals. Поэтому в данном случае это хорошая защита финансовых показателей самой «Роснефти». Скоро будут объявлены результаты компании за первый квартал, мне кажется, они должны быть неплохими. И они дадут ориентир по дивидендам за текущий год.

— За прошлый год дивидендная доходность составила порядка 9%. Sberbank CIB дает прогнозы по ценам, то есть price target, и повышает ее сразу на 49% — до 520 руб. за акцию. С вашей точки зрения, насколько достижима эта цель при текущих 435,9 руб.?

— Я надеюсь, что минимум 500 руб. за акцию будет к концу года, но теоретически цена может быть намного выше, потому что акции остаются недооцененными. Но, как говорил Уинстон Черчилль, мы живем в мире многочисленных «если». Например, обсуждается тема возможной рецессии на Западе. Если она случится, то котировки нефти, конечно, будут под давлением, возможно, будут в районе $60 за баррель. Это может негативно сказаться на капитализации «Роснефти» и вообще на нефтяном секторе России. Но при текущих ценах на нефть, при текущем ценовом коридоре, я думаю, весьма высока вероятность, что акции будут минимум 500 руб. за штуку, а может быть, и больше.