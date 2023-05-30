Медведев проиграл бразильцу из второй сотни рейтинга ATP и покинул Roland Garros

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл бразильцу Тиаго Зайбот-Вилду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Даниил Медведев Фото: Reuters / Benoit Tessier Тиаго Зайбот-Вилд Фото: Reuters / Benoit Tessier Следующая фотография 1 / 2 Даниил Медведев Фото: Reuters / Benoit Tessier Тиаго Зайбот-Вилд Фото: Reuters / Benoit Tessier

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Она продлилась 4 часа 15 минут.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Тиаго Зайбот-Вилд там на 172 месте. В следующем круге Зайбот-Вилд сыграет с победителем встречи между французским теннисистом Кантеном Гали и аргентинцем Гвидо Пельей.

Медведев стал первым из россиян, который покинул Roland Garros в мужском разряде. Первый круг турнира преодолели российские спортсмены Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко.

Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Проходит на грунтовом покрытии. Призовой фонд составляет €49,6 млн.

Эрдни Кагалтынов