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Коммерсантъ FM
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Бизнесмены закупаются на «Авито»

На какое оборудование растет спрос на портале

У бизнеса вырос спрос на оборудование, и его все чаще покупают на сайтах объявлений. По итогам пяти месяцев 2023 года количество предложений в этой категории выросло в четыре раза, сообщает портал «Авито». При этом большинство представленных позиций — новая техника от производителей и дистрибуторов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подробнее о том, чем интересуется бизнес и что ему предлагают — в справке “Ъ FM”.

Большую часть продаваемого на «Авито» оборудования с января по май года составляло промышленное — 34% от общего объема предложения. В этой категории представлена металло- и деревообрабатывающая, электрическая, холодильная техника и другие виды. Им интересовались 27% покупателей в категории.

Второй по объему предложения стало ресторанное оборудование с долей в 18%. Спрос на него составляет 12%, на столько же выросла за год его востребованность среди представителей бизнеса.

Количество предложений торгового оборудования составило 8% от общего числа всех объявлений в категории. Оно остается основным драйвером роста — 20% от общего числа запросов.

Самая быстрорастущая категория, по данным «Авито», «Медицинское оборудование». За первые пять месяцев этого года количество поисковых запросов увеличилось в три раза, а лабораторное стали искать в пять раз чаще.

Большой спрос на оборудование для общепита объясняется санкциями, купить новую западную технику стало сложно, а российских аналогов почти нет, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов:

Удалось ли бизнесу перейти на отечественное оборудование

«У нас есть некие перебои с поставкой техники, и поэтому вторичный рынок сейчас расширяется, бизнесмены больше ее продают и больше покупают. Потому что заказывать импортные детали и оборудование стало слишком долго и дорого.

Вместе с тем отечественных аналогов очень мало, в основном работа пока идет на импорте.

Мы можем, например, в Чувашии сделать железные столы из нержавейки, полки, плиты. А вот пароконвектомат уже нет, как и вакууматоры или оборудование для шоковой заморозки».

Больницы, многие из которых обновили оборудование во время пандемии, тоже вынуждены закупать новое. И с этим особых сложностей не возникает, поделился главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

«В последние месяцы сложились неплохие устойчивые схемы и каналы поступления оборудования. Например, техника, производимая в Китае, чаще стало поставляться в Российскую Федерацию. Каких-то острых проблем мы не видим, хотя по некоторым позициям сроки увеличились. Но при достаточном навыке и знании этого рынка нам удается решать эти задачи.

Получать комплектующие, запчасти на оборудование, произведенное в западных странах, тоже стало сложнее, но при профессиональном подходе это возможно решать. Нужно закладывать большие периоды».

В «Авито» отмечают и рост количества предложений от российских производителей оборудования. Прежде они занимали узкую нишу и не могли получить доступ к широкому кругу заказчиков.

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Иван Корякин

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