В Орле ищут подрядчика для развития интеллектуальной транспортной системы

Мэрия Орла объявила торги в форме электронного аукциона по поиску подрядчика, который окажет облцентру услуги по развитию элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Орловской городской агломерации в рамках содержания улично-дорожной сети Орла. Согласно документам закупки, начальная цена контракта — 62,3 млн руб., источником финансирования является бюджет облцентра. Работы по контракту необходимо будет завершить до ноября 2023 года. Подведение итогов торгов намечено на 26 мая.

Среди работ, которые должен будет провести победитель аукциона,— обследование светофоров и проект удаленного управления ими, а также замена оборудования для ИТС. Кроме того. подрядчик должен будет содержать ситуационный центра ИТС и обеспечивать его работу в регионе.

В других регионах Черноземья также ведется работа по внедрению ИТС. Так. в Воронежской области на эти цели направят 619,4 млн руб. за три года. Работы по контракту проводит ПАО «Ростелеком». Кроме того, с конца прошлого года для расширения зоны охвата ИТС были заключены госконтракты с ООО «Прайм груп» (входит в ГК «Росатом») и ООО «ГК ОДД», в их рамках закупается дополнительное оборудование для ИТС. В Липецкой области «Строй инвест проект» проводит предварительное исследование для определения возможности внедрения ИТС за 55,3 млн руб.

Мария Старикова

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