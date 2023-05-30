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На ремонт ливневки на набережной Гребного канала выделено 43,5 млн рублей

Объявлен конкурс по выбору подрядчика на ремонт системы ливневой канализации на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составила 43,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком выступило городское Управление инженерной защиты территорий, проект ремонта разработало ООО «Гривна». Подрядчику предстоит до 2 ноября проложить трубы, заменить люки на колодцах, установить новые дождеприемники. Заявки на конкурс принимаются до 19 июня, комиссия выберет компанию-победителя 22 июня.

Средства на ремонт выделены из бюджета Нижнего Новгорода. В 2023 году расходы на содержание ливневок увеличены в 2,7 раза, до 185 млн руб.

Елена Ковалева

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