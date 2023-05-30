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Коммерсантъ FM
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В России начали штрафовать за демонстрацию бело-сине-белого флага

Зеленоградский райсуд Москвы впервые оштрафовал жителя России за демонстрацию ранее запрещенного бело-сине-белого флага, который является символом украинского «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в России).

Как сообщили «РИА Новости» в судебной инстанции, штраф в размере 2 тыс. руб. был выписан жительнице Москвы, ее признали виновной по ст. 20.3 КоАП РФ («Публичная демонстрация символики террористической организации»).

«Оштрафованная женщина демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами белый-синий-белый, являющегося официальным символом украинской организации "Легион "Свобода России"»,— сообщили в суде, уточнив, что демонстрация бело-сине-белого флага в России запрещена.

В марте 2023 года Верховный суд (ВС) РФ признал «Легион "Свобода России"» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. Таким образом, ВС РФ удовлетворил просьбу Генпрокуратуры, с которой та обратилась в инстанцию 6 февраля. По версии надзорного ведомства, «Легион» создан на Украине для подрыва основ конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов.

Украинские власти называли «Легион "Свобода России"» подразделением ВСУ, которое занимается выполнением задач в зоне вооруженного конфликта, а также проведением диверсий на территории России. При этом точная численность подразделения неизвестна, также не называются участки и направления фронта, где задействованы бойцы «Легиона "Свобода России"».

Бело-сине-белый флаг в качестве своего символа использует помимо «Легиона «Свобода России» организация «Съезд народных депутатов» (включена в реестр нежелательных организаций), руководители которой отрицают территориальную целостность России.

Александр Кислов

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