В Орловской области отменен карантин по африканской чуме свиней

Глава Орловской области Андрей Клычков снял карантин, введенный на отдельных территориях региона из-за африканской чумы свиней. Указы опубликованы на официальном сайте облправительства.

Отменяется карантин, вводившийся в ноябре 2022 года и в феврале 2023 года. Взамен на 180 дней на промплощадках устанавливаются ограничения, предусмотренные ветеринарными правилами. Речь в указах идет о двух площадках ООО «Мираторг-Курск» в Дмитровском районе, а также об участке в охотхозяйстве «Сапсан» Дмитровского района.

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Олег Мухин