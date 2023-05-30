Игорь Маковский и Вячеслав Гладков обсудили оперативную ситуацию в регионе

В ходе рабочей встречи, прошедшей сегодня в Центре управления сетями «Белгородэнерго», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский оценили оперативную ситуацию в регионе.

Фото: Белгородэнерго

Игорь Маковский сообщил губернатору о восстановлении электроснабжения потребителей Шебекинского городского округа, нарушенного в результате огневого воздействия. Также стороны обсудили актуальные вопросы безопасности персонала энергокомпании при проведении работ и защиты электросетевых объектов в условиях высокого уровня террористической опасности.

«В числе приоритетных задач, которые мы обсудили, – обеспечение защищенности персонала и электросетевых объектов, где в сложнейших условиях трудятся энергетики. Приняли конкретные решения, как максимально обезопасить наших людей, какие меры для этого предпринять – выбрали стратегию, работаем», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» и «Россети Приволжье» Игорь Маковский.

«Повод для встречи тревожный, хотелось бы встречаться совершенно при других обстоятельствах. Но такова реальность, в которой наша первостепенная задача – обеспечить максимальную надежность электроснабжения жителей Белгородской области. Сделать это можно только сообща, в тесной связке Правительства региона и ПАО «Россети Центр», – отметил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.