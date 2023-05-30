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Партнер Минобороны, задолжавший свыше 300 млн рублей, пошел под банкротство

Вошла в процедуру банкротства «Тепло-энергосервисная управляющая компания» (УК ТЭСК), которая в 2021 году по концессионному соглашению с Министерством обороны РФ получила в Нижегородской области два десятка ведомственных котельных, отапливающих войсковые части и военные городки. Временным управляющим должника назначена арбитражный управляющий Татьяна Ваганова.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», частный концессионер, взявший в управление котельные и сети сроком на 15 лет, сразу перестал платить за поставленные энергоресурсы – газ и электроэнергию. В компании ссылались на якобы экономически необоснованные тарифы, не позволяющие выполнять в регионе инвестиционную программу по ремонту и модернизации объектов военного теплоснабжения.

В итоге заявление на банкротство УК ТЭСК в арбитражный суд Москвы подала сбытовая организация «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Судя по поступившим в суд требованиям кредитора, партнер Минобороны задолжал за газ 191 млн руб. В числе кредиторов также значится ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». По данным нижегородского гарантирующего поставщика, УК ТЭСК является крупнейшим должником, не оплатившим 134 млн руб. за потребленную электроэнергию.

Иван Сергеев

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