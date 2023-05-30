Мэр Воронежа поручил уменьшить плотность застройки в рамках комплексного развития территории на 9 Января

Глава Воронежа Вадим Кстенин, рассмотрев скорректированные параметры комплексного развития территории жилых кварталов на улице 9 Января (остановка «Газовая»), не согласился с «достаточно плотной застройкой». Об этом сообщили в мэрии.

«Мы заинтересованы в расселении ветхих кварталов и предоставлении гражданам безопасного жилья и понимаем, что строители в большинстве случаев заинтересованы в максимальной плотности. Но здесь должен быть баланс,— сказал глава города.—

Поэтому "выход" квадратных метров с проекта должен быть сокращен, а в обязательствах застройщика остается проектирование, строительство и передача городу детского сада, проектирование улично-дорожной сети и новой школы на этой территории».

Ранее Вадим Кстенин признавал, что разработанный проект развития территории площадью 6 га, ограниченной улицами 9 Января, Малаховского, Семилукской и Краснодонской, при небольшом объеме жилой застройки может быть невыгоден инвестору: вложения в соцобъекты требуют 2 млрд руб. Инвестору предлагалось вложиться в расселение горожан из 28 ветхих двух и трехэтажных домов общей площадью в 19,5 тысячи кв.м., а также в строительство школы и детсада. Однако экономика предлагаемого варианта не стала достаточно привлекательной для инвесторов, в связи с этим мэр взял на личный контроль корректировку проекта. Одним из вариантов решения предлагалось возведение школы не в границах квартала, а на прилегающей территории.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин