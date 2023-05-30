На стройке самарского планетария началась подготовка котлована

Подрядчик приступил к работам по подготовке котлована глубиной 9 м для строительства самарского планетария. Работы ведутся в рамках возведения нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«Площадь планетария составит 5 728 кв.м. По замыслу авторов проекта, в сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений»,— говорится в сообщении.

Кроме того, на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 м планируется оборудовать звездный зал на 224 зрительских места. В числе прочего на площадке создадут конференц-зал для познавательных мероприятий. Он будет рассчитан на 100 человек.

Ранее были определены сроки строительства самарского планетария.

Георгий Портнов