На проспекте Гагарина заменили около 2 км трамвайных путей

Около 2 км трамвайных путей поменяли вдоль проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы по концессии выполняет «дочка» региональной Корпорации развития — ООО «Экологические проекты». Общая готовность оценивается в 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Менять трамвайные пути начали в конце марта, работы намерены завершить до конца 2023 года. Также рельсы обновят на «сормовском кольце».

Кроме инфраструктуры в Нижнем Новгороде обновляют и сам транспорт. «Уже поступили 10 новых трамвайных вагонов, четыре из них работают на городских маршрутах в Нагорной и Заречной частях города – это маршруты №2, №8 и №22. Остальные проходят необходимую подготовку и обкатку перед выходом в рейс. До конца года ожидаем еще 50 новых вагонов»,— сказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Как ранее сообщалось, программу по модернизации электротранспорта оценили в 50,4 млрд руб. Средства пойдут на обновление инфраструктуры и автопарка. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамваев, заменить 149 км путей, отремонтировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Концессия встала на рельсы».

Анастасия Еремина