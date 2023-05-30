Путин встретится с президентом Эритреи

Президент России Владимир Путин завтра, 31 мая, проведет переговоры с прибывшим в страну президентом Эритреи Йсайасом Аферворки, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений в разных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня, уточнили в Кремле.

26 июля в Санкт-Петербурге стартует саммит Россия--Африка. Российские власти принимают представителей стран континента в рамках подготовки к мероприятию.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Африканский сезон в МИДе».

Григорий Лейба