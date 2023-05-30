В Липецкой области для борьбы с дефицитом врачей расширили перечень специальностей для оказания поддержки

В Липецкой области расширен перечень наиболее дефицитных специальностей врачей в государственных медорганизациях, согласно которому медперсонал может претендовать на получение областных выплат. Об этом сообщили в облправительстве.

Соответствующее изменение внесено в постановление облправительства. В список добавлены врачи акушеры-гинекологи, психиатры, психиатры-наркологи и психотерапевты. Они смогут претендовать на получение выплаты для приобретения или строительства жилья, на ежемесячную денежную компенсацию за наем жилых помещений и на соцвыплату в размере 1,5 млн руб. впервые трудоустроившимся на территории области.

«Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора»,— сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, «уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам», но работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами «будет проводиться на постоянной основе».

Какие проблемы с медперсоналом испытывает Белгородская область — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий