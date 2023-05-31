Sitronics Group представила свои решения для цифровизации отраслей экономики на ЦИПР-2023

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Sitronics Group продемонстрировала свои импортозамещающие решения для создания ИТ-инфраструктуры, безопасности промышленности и судоходства, а также электросуда.

Многопрофильная ИТ-компания Sitronics Group представила разработанные цифровые решения для государства и бизнеса: Платформу виртуализации, модульный ЦОД, работу технологии видеоаналитики, цифровой сканер документов, а в сфере судоходства — первую полностью российскую систему управления движением судов для портов и несколько моделей инновационных электросудов.

Так, Платформа виртуализации увеличивает эффективность использования серверных мощностей. Российское облачное решение класса Enterprise позволяет перераспределить ресурсы физических серверов на изолированные друг от друга виртуальные машины, что оптимизирует использование аппаратной части ИТ-инфраструктуры. В Sitronics Group разработали три сценария ее использования: заказчикам доступны как отдельное платформенное решение, так и комплексные форматы — в составе с протестированными серверами, а также как сервис по подписке. Платформа внесена в реестр отечественного ПО, а также успешно протестирована на совместимость с серверами российского производства.

Для оперативного развертывания ИТ-инфраструктуры заказчиков без длительного капитального строительства Sitronics Group представила модульный центр обработки данных. Такой модульный дата-центр может вмещать от 4 до 750 стоек и позволяет размещать все типы ИТ-нагрузок. Внутри — энергоэффективная система косвенного адиабатического охлаждения собственной разработки, а также интеллектуальный шинопровод. Модульные дата-центры от Sitronics Group имеют удобные для транспортировки габариты и типовой дизайн, могут быть укомплектованы оборудованием от российских вендоров, в том числе комплексными решениями от Sitronics Group. Предусмотрены шесть стандартных вариантов корпуса здания, что позволяет строить ЦОД в любых климатических условиях. Это практически готовые решения «под ключ» для периферийных вычислений, нефтегазовых компаний, промышленных предприятий и удаленных объектов.

«Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы дать бизнесу и экономике возможность безболезненно масштабировать ИТ-ресурсы, помогать поддерживать высокий уровень безопасности российской инфраструктуры.

И стремимся к тому, чтобы оперативно предоставлять решения или продукты под запросы стратегически значимых отраслей», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Следующее представленное решение — цифровой сканер служит для мгновенного распознавания документов, применим в банковской, страховой и транспортной сферах. Программно-аппаратный комплекс представляет из себя «умный» сканер со специально написанным ПО с элементами искусственного интеллекта, который считывает данные с основных гражданских документов установленного образца и автоматически переводит их в электронный вид. Комплекс для цифрового распознавания автоматизирует внесение данных документов в информационные системы предприятия, ускоряя процесс клиентского обслуживания в три раза.

Также разработчики представили работу технологии видеоаналитики, предназначенную для контроля сложных ручных технологических операций, безопасности технологических процессов, мониторинга общественной безопасности, контроля учебного процесса и спортивной аналитики. Для решения этих задач специалисты Sitronics Group, помимо классических методов компьютерного зрения, используют алгоритмы построения скелетной модели. Определяя более 20 точек на теле человека, система отслеживает малейшие движения и положения тела. Что, в свою очередь, позволяет справляться с самыми сложными задачами по распознаванию действий человека.

На стенде компании также продемонстрирована работа первой полностью российской системы управления движением судов для портов (СУДС) «СиТрафик», разработанной Sitronics Group. СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО и помогает решать задачу достижения технологического суверенитета страны. Система является базовым элементом для цифровизации грузопотока и цифровой трансформации морской отрасли. СУДС позволяет осуществлять контроль за выполнением общих правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени. Это современный инструментарий для эффективного управления судоходством в портах и на подходах к ним, а также снижения рисков от возможных негативных последствий судоходства за счет недопущения возникновения нештатных ситуаций.

Кроме того, в сфере судоходства Sitronics Group представила инновационные пассажирские электрические суда. Верфь Emperium, входящая в группу компаний, первой в России запустила их серийное производство. Предприятие разрабатывает и строит суда речного и озерного типов вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. Экспонатами на выставке стали водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок Ecobus, прогулочное электросудно Ecovolt, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов Ecocruiser. Жители Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска и Перми уже в этом году смогут воспользоваться речными пассажирскими судами на электротяге, которые призваны заменить устаревший дизельный флот в городах.

Справка: Sitronics Group — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для «умного города», безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. Подробнее: www.sitronics.com

АО «Ситроникс»