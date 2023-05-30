Журналист Херш назвал полной чушью сообщения о причастности России к подрыву «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что считает «полной чушью» версию о возможном участии российской стороны в подрыве «Северных потоков». По его мнению, у России не было ни мотивов, ни возможности для организации взрывов на газопроводах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеймур Херш

Фото: AP Сеймур Херш

Фото: AP

Как сказал господин Херш в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, публикующиеся в западных СМИ версии о причастности России к подрыву «Северных потоков» очень легко опровергнуть.

«Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение — они хотели сказать всему миру: "Это были мы!" Полная чушь»,— уточнил журналист.

Сеймур Херш также отметил, что никто из мировых СМИ не обращает внимания и не анализирует информацию о причастности США к подрыву «Северных потоков». Он уточнил, что «никто не задает вопросов американскому правительству, в частности, советнику по нацбезопасности Джейку Салливану, госсекретарю Энтони Блинкену или спецслужбам США».

Обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш известен расследованиями убийств, совершенных американскими военными во Вьетнаме, бомбардировок Камбоджи со стороны США, ситуации в иракской тюрьме Абу-Грейб и другими. Во второй половине 2000-х подвергался критике за манипуляции источниками и бездоказательность данных. 8 февраля опубликовал на платформе Substack материал, в котором утверждается, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года были секретной операцией США. В статье он ссылался на анонимный источник. Текст 85-летнего журналиста вызвал широкий резонанс в российских СМИ.

Позднее российские власти призвали ООН к международному расследованию инцидента. Совбез соответствующую резолюцию отклонил. Внутреннее расследование ведут Германия, Дания и Швеция. США от проведения следственных мероприятий воздержались.

Александр Кислов