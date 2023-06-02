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«Биннофарм Групп» развивает производство фармпрепаратов по полному циклу

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» развивает направление по выпуску препаратов по полному циклу. Компания несколько лет занимает лидерские позиции среди отечественных производителей антибиотиков, обеспечивая до 25% всего годового объема антибактериальных препаратов в России. Причем около 65% лекарственных средств этой категории выпускаются по полному циклу на заводах «Биннофарм Групп» из собственных субстанций.

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Независимость от поставщиков субстанций и технические возможности производить необходимые ежедневно антибактериальные препараты – это база лекарственной безопасности любой страны. «Биннофарм Групп» в этом смысле является значимой поддержкой, производя большие объемы доступных и качественных антибиотиков на собственных площадках. Безусловно, полный цикл производства – это очень затратно, и требует дополнительных инвестиций в производство. Мы идем на такие вложения, а также своевременно обновляем оборудование, расширяем линии и добиваемся уверенных темпов выпуска препаратов. Сейчас площадки компании впускают около 25% от всей продукции по полному циклу, и мы будем стремиться увеличивать эту цифру».

ООО «Биннофарм Групп»

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