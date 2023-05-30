Подъемник у нижегородского трамплина готовят к вводу в эксплуатацию

Канатно-кресельный подъемник у трамплина К-60 в Нижнем Новгороде проходит проверку Ростехнадзора. В ближайшее время петербургское ООО «Инвест-групп» планирует получить заключение о соответствии требованиям безопасности и ввести объект в эксплуатацию, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подъемник предназначен для спортсменов-трамплинистов, стоимость проекта составила 159,2 млн руб. Строительство завершилось в 2021 году, но госэкспертиза выдала отрицательное заключение, посчитав необходимым дополнительно укрепить склон. Запуск подъемника отложили на весну 2022 года, проект подорожал на 40%, до 220 млн руб. Ввод объекта усложнялся поломками зарубежного оборудования и ограничениями поставок из-за санкций.

Со строительством подъемника ознакомились депутаты заксобрания Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Там отметили, что подрядчик занимается благоустройством территории и обследовал установленные элементы укрепления склона.

Владимир Зубарев