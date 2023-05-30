Энергетики направят около 230 млн рублей на расчистку территорий в охранных зонах ЛЭП в Тюменском макрорегионе

«Россети Тюмень» приступили к расчистке охранных зон линий электропередачи. В этом году энергетикам предстоит расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 4,2 тысячи гектаров. Работы позволят исключить риск технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода. На эти цели компания направит порядка 230 млн рублей.



Профилактические мероприятия охватят 264 линии электропередачи. Работы уже стартовали в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, там на сегодняшний день расчищено более 700 гектаров просек ЛЭП. Самый большой объем работ предстоит выполнить югорским специалистам: энергетики уберут опасную растительность на территории 2,5 тысячи гектаров.

Отметим, что применение современной техники позволяет делать расчистку в короткие сроки, без ущерба для окружающей среды и риска возникновения пожароопасных ситуаций. Для утилизации порубочных остатков используется мульчерная техника. Она измельчает древесную массу в щепу, которая становится удобрением для верхнего слоя почвы.

Своевременное проведение работ позволит специалистам «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения Тюменского макрорегиона с населением около 3,8 млн человек.