В Воронеже планируют создать музей космонавтики

Власти Воронежской области планируют создать музей космонавтики в планируемом жилом комплексе на месте снесенного дворца культуры имени 50-летия Октября. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального градостроительного совета под председательством губернатора Александра Гусева.

Музей предлагается разместить в одном из помещений будущего жилого комплекса на улице Ворошилова, 19, который планирует строить финансовая компания «Аксиома». В экспозиции могут появиться крупные экспонаты, в том числе двигатели воронежского завода АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения).

Губернатор, как сообщили в пресс-службе облправительства, «одобрил предложение по созданию музея». Он считает, что проект «еще раз подчеркнет вклад воронежцев в освоение космоса, а также расскажет, чем живет отрасль сегодня». Господин Гусев напомнил, что в начале года на встрече с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым глава региона уже обсуждал «важность популяризации ракетного двигателестроения».

Напомним, на месте дворца культуры имени 50-летия Октября планируют построить 30-этажный жилой дом, жилых многоэтажек такой высоты в городе на сегодняшний день еще нет.

Сергей Калашников

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