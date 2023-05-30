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Коммерсантъ FM
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Партия Эрдогана получила 268 мест из 600 в парламенте по итогам выборов

Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил окончательные результаты парламентских выборов. Партия справедливости и развития, главой которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получила 268 из 600 мест в парламенте. Республиканская народная партия, лидер которой — Кемаль Кылычдароглу, получила 169 мест, передает TRT Haber.

Глава турецкого избиркома также сообщил, что Партия националистического движения получила 50 мест в парламенте, а Новая партия благоденствия — 5. Они наряду с Партией справедливости и развития входят в «Республиканский альянс», поддерживающий господина Эрдогана. Таким образом блок действующего президента получил 323 места в турецком парламенте по итогам выборов.

Хорошая партия, входящая в оппозиционный альянс господина Кылычдароглу, получила 43 места в парламенте. Из этого следует, что оппозиционному «Народному альянсу» досталось 212 мест. Кроме того, не входившая ни в один альянс Левая партия зеленых по итогам выборов получила 61 место, а Рабочая партия Турции — 4 места.

Во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. За него отдали голоса 52% избирателей. Единый кандидат от оппозиции, Кемаль Кылычдароглу, набрал 48% голосов.

Подробнее об итогах турецких президентских выборов — в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Эрдни Кагалтынов

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