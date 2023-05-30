Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Екатеринбург на презентацию проекта ЧВК «Вагнер». Второй фронт». Об этом сообщает ЕАН.

«Мы открыли программу для того, чтобы СМИ начали понимать, что сокрытие информации — это расхалаженность и помощь врагу победить нас. Мы должны быть крепкими. Нам надо сделать так, чтобы страна не ушла с ринга»,— заявил Евгений Пригожин.

Напомним, в воскресенье в Екатеринбурге прошел несогласованный автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер». Министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области изначально не разрешило региональному представительству ЧВК «Вагнер» провести заезд. После того, как акция состоялся, в ведомстве заявили, что материалы в отношении организаторов были переданы в правоохранительные органы.

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