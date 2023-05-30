В Челябинске публичные слушания частично перевели в онлайн-формат

Депутаты Челябинской городской думы приняли решение о частичной замене процедуры публичных слушаний на электронный формат «общественных обсуждений». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе представительного органа.

В формате «общественных обсуждений» будут рассматриваться вопросы межевания территорий, установки красных линий, получения разрешения на условно разрешенный вид использования и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Проголосовать и высказать мнение о проектах можно будет только через «Госуслуги». В очном формате оставят обсуждение тем, связанных с изменениями в генеральный план Челябинска и проект правил землепользования и застройки города. Экспозиции проектов, как и ранее, будут доступны в Доме архитектора.

В апреле жители Челябинска раскритиковали проект изменения регламента публичных слушаний. Они отметили, что не все граждане в состоянии участвовать в онлайн-обсуждениях, а также усомнились в прозрачности процедуры электронного голосования.

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