Горожане не хотят «обсуждений»

По итогам обсуждения жители Челябинска выступили против внедрения электронного формата в процедуру публичных слушаний, при котором за вопросы повестки, связанные с межеванием территорий, получением разрешения на условно разрешенный вид использования и установкой красных линий предусмотрено голосование на «Госуслугах». Соответствующий проект о внесении изменений в регламент мероприятий отправили на рассмотрение городской градостроительной комиссии. По мнению горожан, перевод части обсуждений в дистанционный формат сделает процедуру слушаний менее прозрачной. Создатели проекта отмечают, что новый порядок повысит удобство голосования для работающих граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бычков Фото: Михаил Бычков

В Челябинске отправили на рассмотрение градостроительной комиссии проект изменений в правила землепользования и застройки, которые вводят изменения в регламент проведения публичных слушаний. В ходе обсуждения вопроса в Доме архитектора сегодня на него поступило множество замечаний со стороны горожан.

Проектом предлагается перевести обсуждение части рассматриваемых на публичных слушаниях тем в электронный формат «общественных обсуждений». В их числе вопросы, связанные с межеванием территорий, установкой красных линий, получением разрешения на условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В очном формате предполагается оставить обсуждение тем, связанных с внесением изменений в генеральный план Челябинска и проект правил землепользования и застройки Челябинска. По замыслу создателей проекта, для жителей города останутся доступными экспозиции в Доме архитектора, где они могут получать разъяснения по проектам. При этом проголосовать за часть инициатив или высказать о них мнение они смогут только через портал «Госуслуг». Для нововведений предусматривается переходный период — в течение нескольких месяцев публичные слушания предлагается проводить в традиционном офлайн-режиме.

«Мы добавляем в правила землепользования и застройки термин „общественные обсуждения“, не исключая публичные слушания. Это позволит жителям через интернет полноценно участвовать в жизни города. Экспозиция с проектами будет размещаться в Доме архитектора, будут проводиться и публичные слушания, и общественные обсуждения», — отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

Инициаторы проекта в пояснительной записке к проекту называют преимуществами перевода части вопросов публичных слушаний в электронный формат повышением доступности этой процедуры для работающих, сокращение сроков, наличие функции оперативной обратной связи на портале «Госуслуг». По их словам, изменение порядка публичных слушаний позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу в области градостроительства в Челябинске в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, которая регламентирует проведение публичных слушаний и общественных обсуждений.

Как сообщил заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска Сергей Самсонов, при разработке проекта был проанализирован опыт 15 городов России. Он отметил, что в шести из них проводятся, как публичные слушания, так и общественные обсуждения, в семи — только обсуждения, в двух — только публичные слушания.

Проект изменения регламента публичных слушаний вызвал недовольство горожан. Доводами против перевода обсуждений в дистанционный формат они называли тот факт, что не все граждане имеют регистрацию на сайте госуслуг, и не все пожилые люди в состоянии работать за компьютером. Также они усомнились в достоверности обсуждений в электронном формате, отметив, что это лишит их возможности изучать протокол мероприятий и контролировать ход голосования. В ходе обсуждений большинство присутствующих в зале призвали отклонить проект.

Публичные слушания в дистанционном формате проводились в Челябинске в отдельный период 2020 года в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. Замечания и предложения по проектам тогда можно было направить организатору публичных слушаний на почту, в том числе электронную.

Михаил Бычков