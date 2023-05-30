В Геленджике разработали праздничную программу взамен карнавала

Взамен традиционного карнавала и гала-концерта, посвященных началу летнего сезона, власти Геленджика разработали программу мероприятий. Они пройдут 3 и 4 июня под лозунгом «Геленджик — город добра», сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

На курорте будут работать фотозоны. В этом году традиционный фестиваль аэродизайна «Море шаров» объединит сказочная тематика. Платформы из шаров пройдут 3 июня в 16 часов от Дворца культуры до площадки историко-краеведческого музея, где останутся до вечера 4 июня.

В ночь с 3 на 4 июня на набережной курорта пройдет световое шоу. Фигуры появятся на кронах деревьев Первомайского сквера и на фасаде здания мэрии.

Днем 3 июня организуют несколько площадок с интерактивными представлениями на историческую тему. На Лермонтовском бульваре они будут посвящены городу в 19 веке, на площадке у причала №93 — «Золотому веку курорта» (60–70-е годы XX века), у историко-краеведческого музея — 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и вкладе Геленджика в Великую Победу.

В сквере у Курзала культурный центр «Старый Парк» покажет культурное и национальное разнообразие Геленджика. На Рыночной площади пройдут выступления народных коллективов муниципалитета.

17 мая мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об отмене традиционного летнего карнавала. Он отметил, что сейчас «не до широких гуляний». В 2020 и 2021 годах мероприятие также не проводилось из-за пандемии коронавируса. В прошлом году карнавал прошел в обычном режиме.

Татьяна Ручкина

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