В Геленджике отменили традиционный карнавал в честь открытия курортного сезона

В Геленджике не будут проводить карнавал, посвященный открытию курортного сезона. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Наша позиция однозначна: сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом в этом году не будет»,— отметил мэр Геленджика.

Карнавал проводился традиционно в первые выходные лета. В 2020 и 2021 годах мероприятие отменяли из-за пандемии коронавируса. В прошлом году карнавал прошел в обычном режиме. В рамках него проводились фестивали аэродизайна и уличных театров, шоу невест, а также презентация коллекции одежды российских дизайнеров. Хедлайнером вечера была Лариса Долина.

Татьяна Ручкина

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