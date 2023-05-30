Алжир примет участие в ПМЭФ-2023

Делегация Алжирской Народной Демократической Республики примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс» во вторник, 30 мая. Участие в форуме со стороны африканской республики подтвердил посол Ажира в РФ Смаил Бенамара.

«Алжирская Народная Демократическая Республика — наш надежный и проверенный партнер. Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФ позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях»,— прокомментировал советник президента РФ Антон Кобяков.

Ранее участие в ПМЭФ-2022 также подтвердили Монголия и Куба. От последней форум посетит премьер-министр Мануэль Марреро Крус.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня на территории петербургского «Экспофорума». В списке гостей преобладают высокопоставленные лица из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы, Индии и Китая.

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