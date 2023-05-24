На ПМЭФ-2023 прибудет делегация из Монголии

Делегация из Монгольской республики примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2023. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на встрече с послом Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшином.

«Отношения между Россией и Монголией носят стратегический характер. Деловая программа ПМЭФ-2023 подготовлена с учетом изменений на мировой экономической арене. В этом году особое внимание будет уделено новым экономическим и финансовым моделям, логистическим цепочкам и будущему различных отраслей экономики»,— сказал господин Кобяков (цитата по «Петербургскому дневнику»).

Ожидается, что представители Монголии на полях форума примут участие в обсуждении совместных проектах двух стран в сферах транспорта, энергетики и ресурсодобычи. Также делегаты планируют работать над вопросом создания экономического коридора «Китай—Монголия—Россия».

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня на территории петербургского «Экспофорума». В списке гостей преобладают высокопоставленные лица из ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы, Индии и Китая. Из иностранных лидеров на форум приедет премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

Подробнее о подготовке ПМЭФ-2023 — в материале «Ъ-СПб» «Форум оживляет поток гостей».

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