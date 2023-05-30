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Коммерсантъ FM
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Шведская общественность обеспокоена появлением белухи Валдимир у берегов страны

Белуха, которую в апреле 2019 года заметили у берегов Норвегии и сочли ее обученной на ведение шпионской съемки с помощью укрепленного на ней оборудования, объявилась на этот раз у берегов Швеции. Об этом сообщила< организация OneWhale в Twitter, созданная специально для наблюдения за этим животным. Необычное поведение белухи в последние месяцы и ее появление у берегов Швеции вызвало обеспокоенность шведской общественности.

Напомним, в апреле 2019 года самец белухи с надетыми на него креплениями для камеры GoPro, был обнаружен в территориальных водах Норвегии. Норвежские специалисты по биологии моря сняли с животного оборудование, обнаружив на креплениях надпись Equipment St Petersburg. По мнению специалистов, эта белуха явно близко знакома с людьми, так как спокойно вступает с ними в контакт. По одной из выдвинутых версий, животное было обучено специалистами ВМС России для ведения съемки. Со стороны России комментариев относительно этого животного не поступало.

Норвежцы дали животному имя Валдимир, соединив норвежское слово hval (кит) с частью русского имени, сняли с него оборудование и отпустили обратно в море.

Специалисты One Whale обратили внимание на изменение поведения Валдимира в последнее время. Три предыдущие года он медленно двигался с севера на запад вдоль северного побережья Норвегии, а за последние месяцы вдруг резко ускорился в своем движении, обогнул Норвегию с юга и вошел в шведские территориальные воды. Сейчас животное находится у берегов в районе населенного пункта Хуннебостранд. В OneWhale затрудняются объяснением причин того, что Валдимир покинул прежнее место обитания и питания. Возможно, предполагают они, находясь в возрасте активного размножения (13–14 лет), он ищет себе пару. Однако ближайший регион, где обитают другие белухи, находится у Шпицбергена, то есть далеко на севере. OneWahle продолжает вести наблюдения. Со стороны России комментариев относительно этого животного не поступало.

Алена Миклашевская

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Зверская служба

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Во время Второй мировой войны немецкая овчарка Джульбарс обнаружила 7468 мин и около 150 снарядов, но из-за ранения не могла участвовать в Параде Победы. В итоге Иосиф Сталин приказал пронести ее по Красной площади на своей шинели

Во время Второй мировой войны немецкая овчарка Джульбарс обнаружила 7468 мин и около 150 снарядов, но из-за ранения не могла участвовать в Параде Победы. В итоге Иосиф Сталин приказал пронести ее по Красной площади на своей шинели

Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС

Сибирские хаски на службе ВВС США в 1940-х годах искали летчиков, потерявшихся в пустыне. На место поисков собаки десантировались с воздуха вместе с армейским хирургом

Сибирские хаски на службе ВВС США в 1940-х годах искали летчиков, потерявшихся в пустыне. На место поисков собаки десантировались с воздуха вместе с армейским хирургом

Фото: AP

Саймон — корабельный кот военного шлюпа «Аметист» Королевского флота Великобритании. Был найден на верфях Гонконга и принят на службу в 1948 году. В апреле 1949 года во время перестрелки с китайцами на реке Янцзы был серьезно ранен шрапнелью. За поднятие боевого духа и сохранение припасов от крыс был награжден медалью Марии Дикин, высшей британской наградой для животных, медалью Синего креста, медалью за поход «Аметиста», и даже получил необычное звание «Кот — отличник морской службы»

Саймон — корабельный кот военного шлюпа «Аметист» Королевского флота Великобритании. Был найден на верфях Гонконга и принят на службу в 1948 году. В апреле 1949 года во время перестрелки с китайцами на реке Янцзы был серьезно ранен шрапнелью. За поднятие боевого духа и сохранение припасов от крыс был награжден медалью Марии Дикин, высшей британской наградой для животных, медалью Синего креста, медалью за поход «Аметиста», и даже получил необычное звание «Кот — отличник морской службы»

Фото: HMS Amethyst

Российские боевые тюлени проходят обучение под надзором ученых Мурманского морского биологического института на полигоне Красные Камни на Кольском полуострове. По окончании курса молодого бойца они могут обследовать корабли, заниматься поисковыми работами, патрулировать акваторию

Российские боевые тюлени проходят обучение под надзором ученых Мурманского морского биологического института на полигоне Красные Камни на Кольском полуострове. По окончании курса молодого бойца они могут обследовать корабли, заниматься поисковыми работами, патрулировать акваторию

Фото: Мурманский морской биологический институт РАН

Макака Сантисук — талисман дорожно-патрульной службы тайской провинции Сайбури. Его имя в переводе означает «мирное счастье». Заступил на пост в апреле 2010 года

Макака Сантисук — талисман дорожно-патрульной службы тайской провинции Сайбури. Его имя в переводе означает «мирное счастье». Заступил на пост в апреле 2010 года

Фото: Reuters

Чихуахуа Момо поступила на службу в полицию японского города Нара в январе 2011 года. Успешно пройдя экзамены, она стала полноправным членом поисково-спасательной команды. Момо стала самым маленьким полицейским в Японии. Кстати, ее имя в переводе с японского означает «персик»

Чихуахуа Момо поступила на службу в полицию японского города Нара в январе 2011 года. Успешно пройдя экзамены, она стала полноправным членом поисково-спасательной команды. Момо стала самым маленьким полицейским в Японии. Кстати, ее имя в переводе с японского означает «персик»

Фото: Kyodo / Reuters

С 1966 года соколы охраняют от птиц аэропорт в Лассимуте, Шотландия. Соколиные бригады несут службу в аэропортах Сербии, а также вместе с ястребами следят за порядком в московских аэропортах Домодедово и Внуково

С 1966 года соколы охраняют от птиц аэропорт в Лассимуте, Шотландия. Соколиные бригады несут службу в аэропортах Сербии, а также вместе с ястребами следят за порядком в московских аэропортах Домодедово и Внуково

Фото: Marko Djurica / Reuters

В феврале 1966 года в Крыму была создан океанариум Военно-морского флота СССР, где обучалось 120 дельфинов-подрывников. В 1970-х дельфины охраняли Севастопольскую бухту, а также учились находить затонувшие торпеды. В 1978 году дельфин Антей обнаружил снаряд на глубине 102 м, поставив мировой рекорд. За это ему было присвоено звание старшины. &lt;br>Также с 1962 года дельфины проходят боевую подготовку на военных базах США (на фото)&lt;br/>

В феврале 1966 года в Крыму была создан океанариум Военно-морского флота СССР, где обучалось 120 дельфинов-подрывников. В 1970-х дельфины охраняли Севастопольскую бухту, а также учились находить затонувшие торпеды. В 1978 году дельфин Антей обнаружил снаряд на глубине 102 м, поставив мировой рекорд. За это ему было присвоено звание старшины.
Также с 1962 года дельфины проходят боевую подготовку на военных базах США (на фото)

Фото: Reuters

Уличного кота по кличке Эд призвали на службу в полицию Нового Южного Уэльса (Австралия) в сентябре 2016 года. Он борется с грызунами в полицейских конюшнях

Уличного кота по кличке Эд призвали на службу в полицию Нового Южного Уэльса (Австралия) в сентябре 2016 года. Он борется с грызунами в полицейских конюшнях

Фото: nswpoliceforce / Соцсети

Малыш-лабрадор Фусин поступил на службу в полицию китайского города Синьбэя в июне 2017 года. Пресса назвала его самым милым полицейским КНР. Щенок, чье имя означает «счастливая звезда», сейчас проходит обучение. Его тренируют находить наркотики и другие запрещенные вещества, а также следы крови

Малыш-лабрадор Фусин поступил на службу в полицию китайского города Синьбэя в июне 2017 года. Пресса назвала его самым милым полицейским КНР. Щенок, чье имя означает «счастливая звезда», сейчас проходит обучение. Его тренируют находить наркотики и другие запрещенные вещества, а также следы крови

Фото: NTPD K-9 Unit / Соцсети

Кот Сникерс служит в полиции полуострова Унгапараоа, Новая Зеландия. Выполняет обязанности штатного психолога — помогает потерпевшим и сотрудникам свое отделения справиться с стрессом. С 2017 году у кота есть своя страничка в Instagram

Кот Сникерс служит в полиции полуострова Унгапараоа, Новая Зеландия. Выполняет обязанности штатного психолога — помогает потерпевшим и сотрудникам свое отделения справиться с стрессом. С 2017 году у кота есть своя страничка в Instagram

Фото: snickersthepolicecat / Соцсети

Летом 2018 года один из колумбийских наркобаронов объявил награду за убийство полицейской овчарки Сомбры. За время службы в полиции Колумбии она отыскала около 10 тонн наркотиков и помогла задержать 250 преступников

Летом 2018 года один из колумбийских наркобаронов объявил награду за убийство полицейской овчарки Сомбры. За время службы в полиции Колумбии она отыскала около 10 тонн наркотиков и помогла задержать 250 преступников

Фото: AP

С конца 1990-х в странах Африки искать неразорвавшиеся мины помогают специально обученные крысы. Идея тренировать грызунов-саперов принадлежит ученым из Танзании и Бельгии

С конца 1990-х в странах Африки искать неразорвавшиеся мины помогают специально обученные крысы. Идея тренировать грызунов-саперов принадлежит ученым из Танзании и Бельгии

Фото: Bob Strong / Reuters

Филин Фил служит в комендатуре Московского Кремля с 2013 года. Вместе с коллегами-соколами он защищает кремлевские соборы от ворон

Филин Фил служит в комендатуре Московского Кремля с 2013 года. Вместе с коллегами-соколами он защищает кремлевские соборы от ворон

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За голову джек-рассел-терьера Почо итальянская группировка «Каморра» объявила награду в €5 тыс. Почо служит в полицейском управлении Неаполя, где борется с наркотрафиком. За время службы он обнаружил более 2 тонн наркотиков

За голову джек-рассел-терьера Почо итальянская группировка «Каморра» объявила награду в €5 тыс. Почо служит в полицейском управлении Неаполя, где борется с наркотрафиком. За время службы он обнаружил более 2 тонн наркотиков

Фото: Polizia di Stato

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Во время Второй мировой войны немецкая овчарка Джульбарс обнаружила 7468 мин и около 150 снарядов, но из-за ранения не могла участвовать в Параде Победы. В итоге Иосиф Сталин приказал пронести ее по Красной площади на своей шинели

Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС

Сибирские хаски на службе ВВС США в 1940-х годах искали летчиков, потерявшихся в пустыне. На место поисков собаки десантировались с воздуха вместе с армейским хирургом

Фото: AP

Саймон — корабельный кот военного шлюпа «Аметист» Королевского флота Великобритании. Был найден на верфях Гонконга и принят на службу в 1948 году. В апреле 1949 года во время перестрелки с китайцами на реке Янцзы был серьезно ранен шрапнелью. За поднятие боевого духа и сохранение припасов от крыс был награжден медалью Марии Дикин, высшей британской наградой для животных, медалью Синего креста, медалью за поход «Аметиста», и даже получил необычное звание «Кот — отличник морской службы»

Фото: HMS Amethyst

Российские боевые тюлени проходят обучение под надзором ученых Мурманского морского биологического института на полигоне Красные Камни на Кольском полуострове. По окончании курса молодого бойца они могут обследовать корабли, заниматься поисковыми работами, патрулировать акваторию

Фото: Мурманский морской биологический институт РАН

Макака Сантисук — талисман дорожно-патрульной службы тайской провинции Сайбури. Его имя в переводе означает «мирное счастье». Заступил на пост в апреле 2010 года

Фото: Reuters

Чихуахуа Момо поступила на службу в полицию японского города Нара в январе 2011 года. Успешно пройдя экзамены, она стала полноправным членом поисково-спасательной команды. Момо стала самым маленьким полицейским в Японии. Кстати, ее имя в переводе с японского означает «персик»

Фото: Kyodo / Reuters

С 1966 года соколы охраняют от птиц аэропорт в Лассимуте, Шотландия. Соколиные бригады несут службу в аэропортах Сербии, а также вместе с ястребами следят за порядком в московских аэропортах Домодедово и Внуково

Фото: Marko Djurica / Reuters

В феврале 1966 года в Крыму была создан океанариум Военно-морского флота СССР, где обучалось 120 дельфинов-подрывников. В 1970-х дельфины охраняли Севастопольскую бухту, а также учились находить затонувшие торпеды. В 1978 году дельфин Антей обнаружил снаряд на глубине 102 м, поставив мировой рекорд. За это ему было присвоено звание старшины.
Также с 1962 года дельфины проходят боевую подготовку на военных базах США (на фото)

Фото: Reuters

Уличного кота по кличке Эд призвали на службу в полицию Нового Южного Уэльса (Австралия) в сентябре 2016 года. Он борется с грызунами в полицейских конюшнях

Фото: nswpoliceforce / Соцсети

Малыш-лабрадор Фусин поступил на службу в полицию китайского города Синьбэя в июне 2017 года. Пресса назвала его самым милым полицейским КНР. Щенок, чье имя означает «счастливая звезда», сейчас проходит обучение. Его тренируют находить наркотики и другие запрещенные вещества, а также следы крови

Фото: NTPD K-9 Unit / Соцсети

Кот Сникерс служит в полиции полуострова Унгапараоа, Новая Зеландия. Выполняет обязанности штатного психолога — помогает потерпевшим и сотрудникам свое отделения справиться с стрессом. С 2017 году у кота есть своя страничка в Instagram

Фото: snickersthepolicecat / Соцсети

Летом 2018 года один из колумбийских наркобаронов объявил награду за убийство полицейской овчарки Сомбры. За время службы в полиции Колумбии она отыскала около 10 тонн наркотиков и помогла задержать 250 преступников

Фото: AP

С конца 1990-х в странах Африки искать неразорвавшиеся мины помогают специально обученные крысы. Идея тренировать грызунов-саперов принадлежит ученым из Танзании и Бельгии

Фото: Bob Strong / Reuters

Филин Фил служит в комендатуре Московского Кремля с 2013 года. Вместе с коллегами-соколами он защищает кремлевские соборы от ворон

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За голову джек-рассел-терьера Почо итальянская группировка «Каморра» объявила награду в €5 тыс. Почо служит в полицейском управлении Неаполя, где борется с наркотрафиком. За время службы он обнаружил более 2 тонн наркотиков

Фото: Polizia di Stato

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