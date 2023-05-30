Шведская общественность обеспокоена появлением белухи Валдимир у берегов страны

Белуха, которую в апреле 2019 года заметили у берегов Норвегии и сочли ее обученной на ведение шпионской съемки с помощью укрепленного на ней оборудования, объявилась на этот раз у берегов Швеции. Об этом сообщила< организация OneWhale в Twitter, созданная специально для наблюдения за этим животным. Необычное поведение белухи в последние месяцы и ее появление у берегов Швеции вызвало обеспокоенность шведской общественности.

Напомним, в апреле 2019 года самец белухи с надетыми на него креплениями для камеры GoPro, был обнаружен в территориальных водах Норвегии. Норвежские специалисты по биологии моря сняли с животного оборудование, обнаружив на креплениях надпись Equipment St Petersburg. По мнению специалистов, эта белуха явно близко знакома с людьми, так как спокойно вступает с ними в контакт. По одной из выдвинутых версий, животное было обучено специалистами ВМС России для ведения съемки. Со стороны России комментариев относительно этого животного не поступало.

Норвежцы дали животному имя Валдимир, соединив норвежское слово hval (кит) с частью русского имени, сняли с него оборудование и отпустили обратно в море.

Специалисты One Whale обратили внимание на изменение поведения Валдимира в последнее время. Три предыдущие года он медленно двигался с севера на запад вдоль северного побережья Норвегии, а за последние месяцы вдруг резко ускорился в своем движении, обогнул Норвегию с юга и вошел в шведские территориальные воды. Сейчас животное находится у берегов в районе населенного пункта Хуннебостранд. В OneWhale затрудняются объяснением причин того, что Валдимир покинул прежнее место обитания и питания. Возможно, предполагают они, находясь в возрасте активного размножения (13–14 лет), он ищет себе пару. Однако ближайший регион, где обитают другие белухи, находится у Шпицбергена, то есть далеко на севере. OneWahle продолжает вести наблюдения. Со стороны России комментариев относительно этого животного не поступало.

Алена Миклашевская