Территориальные избирательные комиссии Петербурга решили избавиться от яблочников

В Петербурге ТИКи утверждают новые составы участковых избирательных комиссий на ближайшие 5 лет. Выбранные наблюдатели и члены избирательной комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ), в том числе, будут следить за выборами президента в 2024 году. Однако представителей оппозиционных партий до выборов могут не допустить.

Территориальные избирательные комиссии начинают ограничивать партийные представительства в своих рядах. Сейчас планируется сократить численность ряда участковых избирательных комиссий и там, где число кандидатов от политических партий превышает половину от численного состава УИК, проводить «рейтинговое голосование».

«Проекты процедуры отбора, которые уже стали известны (ТИК №1, 12, 37, 56 и др.), практически дословно совпадают и сводятся к проведению рейтингового голосования членов территориальных избирательных комиссий по кандидатурам в члены участковых избирательных комиссий от парламентских партий в случае, если число кандидатур, предложенных парламентскими партиями, превышает одну вторую от установленного числа членов комиссии»,— приводит слова своего главы Николая Рыбакова региональное отделение партии «Яблоко». (https://t.me/spb_yabloko/1546)

Господин Рыбаков уже обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой экстренно вмешаться в процесс формирования избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Так как в петербургском парламенте представлено шесть партий, то в участковые комиссии не попадет один из кандидатов. Николай Рыбаков уверен, что это будет именно представитель «Яблока». Как он утверждает в письме к Памфиловой, об этом же «яблочникам» говорят и сами представители районных избиркомов.

Региональное отделение партии КПРФ также заявила о притеснениях. Первый секретарь Невского райкома КПРФ Евгений Сазонцев и депутат МО Ивановский Оксана Кандаурова сообщили о том, что в Невском районе города осуществляется давление на тех, кто подал согласие на работу в участковых избирательных комиссиях в качестве членов комиссий с правом решающего голоса от КПРФ.

«Дело в том, что в Невском районе коммунистической партией было делегировано такое количество людей в УИКи, что в каждой комиссии должен был находиться представитель КПРФ. По всей видимости, кого-то из жуликов во власти это очень сильно напугало. Ведь именно коммунисты во время выборов мешают «работе» фальсификаторов. В связи с этим было решено пустить в ход «старый добрый» административный ресурс»,— говорится в сообщении реготделения партии.

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Екатерина Рязанова