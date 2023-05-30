Петербургское «Яблоко» просит ЦИК решить проблемы формирования территориальных избиркомов

Глава петербургского отделения партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил обращение на имя председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с просьбой вмешаться в формирование местных ТИКов и скорректировать сложившиеся практики, направленные «на ограничение партийного строительства». По мнению «яблочников», ряд территориальных избиркомов пытается не допустить представителей партии в будущие комиссии.

«Проекты процедуры отбора, которые уже стали известны (ТИК №1, 12, 37, 56 и др.), практически дословно совпадают и сводятся к проведению рейтингового голосования членов территориальных избирательных комиссий по кандидатурам в члены участковых избирательных комиссий от парламентских партий в случае, если число кандидатур, предложенных парламентскими партиями, превышает одну вторую от установленного числа членов комиссии»,— говорится в обращении, опубликованном пресс-службой петербургского отделения «Яблока».

Как считают в партии, такая процедура позволит главам ТИКов формировать составы комиссий в собственных интересах и не допускать оппозиционных членов. Господин Рыбаков отмечает, что согласно законодательству, в избирательных комиссиях должно гарантироваться представительство всех партий, однако петербургский Горизбирком нарушает этот принцип.

«При этом ряд должностных лиц территориальных избирательных комиссии не скрывает, что целью является недопущение в состав участковых избирательных комиссий кандидатур, представленных партией "Яблоко"»,— отмечает он.

Николай Рыбаков просит председателя ЦИК обеспечить «равное представительство парламентских партий в участковых избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге».

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