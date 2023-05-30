Премьер Японии уволил сына из-за «неподобающего» поведения

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына Шотаро Кисиду с должности секретаря по политическим вопросам из-за «неподобающего» поведения. Фумио Кисида сообщил об этом японским СМИ вечером в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Mothership Фото: Телеграм-канал Mothership

Возмущение общественности вызвали несколько фотографий Шотаро Кисиды, опубликованных на прошлой неделе японским журналом Shukan Bunshun. На фотографиях видно, что господин Кисида-младший с друзьями в прошлом году устраивал предновогоднюю вечеринку в официальной резиденции премьер-министра.

На одной из фотографий Шотаро Кисида вместе с несколькими приближенными в шутливых позах позируют на красной дорожке официальной резиденции премьер-министра — обычно в этом месте делают официальные фотографии Кабинета министров. Сам Шотаро Кисида стоит в центре, то есть на месте премьер-министра. На другой фотографии он вместе с друзьями стоит на трибуне, как будто давая пресс-конференцию.

Ранее японские СМИ уже сообщали о других нарушениях со стороны господина Кисиды-младшего Так, сопровождая отца в официальных визитах, он использовал посольские автомобили для своих частных поездок по Парижу и Лондону. Практика назначения родственников политиков на должности секретарей и других сотрудников распространена в Японии.

Фумио Кисида заявил, что поведение его сына было неподобающим для того, кто занимает государственную должность секретаря премьер-министра по политическим вопросам, так что он принял решение уволить сына, чтобы тот понес ответственность за свое поведение. В пресс-службе Кабинета министров заявили, что уже приняли меры, чтобы официальная резиденция больше не использовалась неподобающим образом.

Яна Рождественская