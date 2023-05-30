Гендиректор компании в Кузбассе погасил долг по налогам на 170 млн рублей

В Кузбассе 62-летний гендиректор коммерческой фирмы по производству и ремонту горно-шахтного оборудования погасил долг по налогам в сумме 170 млн руб. после возбуждения уголовного дела. В связи с возмещением ущерба в полном объеме дело об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) прекращено, сообщает Следственный комитет РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, в период с января 2019-го по март 2021 года предприятие не оплатило налог на добавленную стоимость и прибыль организации. При этом в налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по якобы имевшимся хозяйственным взаимоотношениям с 13 коммерческими организациями, которые фактически товарно-материальные ценности не поставляли, уточняют в ведомстве.

Нарушения были выявлены в рамках выездной налоговой проверки.

В январе 2023 года следственные органы Красноярска возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя клининговой компании. Следствие подсчитало, что с января 2017-го по март 2020 года предприниматель не перечислил в бюджет НДС более 47,6 млн руб.

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Лолита Белова