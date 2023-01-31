В Красноярске директора клининговой компании заподозрили в неуплате НДС на 47 млн рублей

Следственные органы Красноярска возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя клининговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

Согласно данным полиции, с января 2017-го по март 2020 года предприниматель вносил в отчетные документы недостоверные сведения, завышая расходы организации и снижая таким образом налогооблагаемую базу. Кроме того, коммерсант подавал в ИФНС данные о несуществующих сделках с различными коммерческими организациями для создания видимости законности произведенных операций.

Следствие подсчитало, что за указанный период клининговая компания не перечислила в бюджет НДС более 47,6 млн руб. По материалам, поступившим из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции горУМВД Красноярска, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2. Ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), санкций данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Илья Николаев